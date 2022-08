Am Mittwoch beginnt das Stuttgarter Weindorf 2022. Das SWR4 Studio Stuttgart ist mit dem Weindorftreff wieder mit dabei. Wir haben in diesem Jahr interessante Gäste eingeladen. Und sie können mit ihrer Begleitung exclusiv in der ersten Reihe mit dabei sein. Bewerben sie sich online. Unter allen Teilnehmern verlosen wir täglich 3x2 Gutscheine für Essen und Trinken bei einem unserer Weindorftreffs in Laube 5 ("Schmückers Ox") auf dem Stuttgarter Schillerplatz.