Auch Tierbesitzer wollen Ferien machen und können Hund oder Katze nicht unbedingt mitnehmen. Für solche Fälle bieten Hundepensionen Abhilfe. In Unterriexingen (Kreis Ludwigsburg) gibt es sogar ein Tierschlosshotel.

Nikolaus Prinz von Ratibor mit Gäste-Hunden am Pool des Tierschlosshotels in Unterriexingen. CareRoyal GmbH

Besitzer des Tierschlosshotels mit dem schönen Namen "Care Royal" ist passend dazu ein Prinz: Nikolaus Prinz von Ratibor. Er erzählte im SWR, dass die Hunde im weiten Schloßpark dreimal am Tag ausgeführt werden, in Gruppen von sechs bis zehn Tieren. Dass die Hunde immer zu zweit untergebracht sind und dass sich bei Stammgästen fast so etwas wie Freundschaften entwickeln.„Die Hunde, die regelmäßig kommen, die kennen sich und begrüßen sich auch freudig.“ Aber, sagte er einschränkend: „Sie sind nicht sehr monogam. Sie freuen sich über jeden neuen Hund.“

Luxus für Vierbeiner

Ob Kurzurlaub oder längere Ferien: Im Tierschlosshotel Care Royal ist alles möglich. Die Unterbringung für die lieben Vierbeiner ist – wie es sich für ein Schlosshotel gehört – luxuriös. Die Innenräume haben Fußbodenheizung und sind klimatisiert. Und: Es gibt sogar einen Pool für die Hunde, wo sie an heißen Tagen plantschen können.

"Hunde leiden hier garantiert auf höchstem Niveau". Nikolaus, Prinz von Ratibor

Also alles gut im Hundehotel? Nicht ganz. Wegen Corona bleiben viele Hundebesitzer im Urlaub zuhause und dementsprechend auch die Tiere. Prinz von Ratibor plädiert deshalb dafür, dem Hund trotzdem Urlaub zu gönnen. „Hier hat er halt viel Freiheit und viele andere Hunde.“ Und das sei doch besser als zuhause nur zu einem kurzen Spaziergang schnell rausgeführt zu werden.