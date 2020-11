per Mail teilen

Mitte November: Halbzeit im Teil-Lockdown. Und die Infektions-Zahlen sprechen nicht für Entspannung; sie bleiben hoch in der Region. Damit wird eine Nachverfolgung der Kontaktpersonent fast unmöglich. Von Stefan Ehehalt, dem Leiter des städtischen Gesundheitsamts in Stuttgart, wollte SWR-Moderatorin Diana Hörger wissen, ob daher Schulen geschlossen werden müssen? Und was besagen die Infektionszahlen?