per Mail teilen

Seit Anfang November gilt der Teil-Lockdown. Schwer getroffen sind Yoga-, Tanz- und Fitnessstudios. Es dürfen maximal zwei Personen gleichzeitig im Studio sein. Ein Fitnessstudio in Herrenberg hat dennoch geöffnet. Für den Studio Betreiber Florian Spazier lohnt sich der Aufwand wirtschaftlich nicht, er will aber alles dafür tun, dass seine Kunden nicht abspringen.

Durch den maximalen Service an unsere Mitglieder erhoffen wir uns, dass sie möglichst lange bereit sind, ihre Mitgliedsbeiträge über diese Lockdown-Phase zu bezahlen. Studiobetreiber Florian Spazier

Er glaubt nicht, dass der Lockdown light so schnell aufgehoben wird und will mit dem, wenn auch schmalen Angebot, an die Zukunft denken.