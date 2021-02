per Mail teilen

Die Corona-Pandemie und vor allem die Lockdowns haben unser Verhalten geändert – und damit auch unsere Mobilität. Mehr Menschen arbeiten von zuhause und pendeln weniger. Niemand fährt mehr in die Stadt zum Shoppen, denn die Geschäfte sind geschlossen. Die Stadt Stuttgart hat die entsprechenden Zahlen dazu erhoben und kann amtlich bestätigen: Aktuell – und auch während der ersten Lockdowns – ist der Verkehr in der Landeshauptstadt zurückgegangen und es gibt weniger Staus.

Rund ein Viertel weniger Verkehr in Stuttgart als im Januar letztes Jahr – das ist die Bilanz des aktuellen Lockdowns. Das bedeutet konkret: das Straßennetz in der Landeshauptstadt ist derzeit auch in den Spitzenstunden nicht überlastet, es gibt deutlich weniger Staus. Für viele Pendler eine Erleichterung.

Im ersten harten Lockdown im März letzten Jahres war der Verkehrs-Rückgang mit rund 43 Prozent am höchsten. Ralf Thomas, der Leiter der integrierten Verkehrsleitzentrale Stuttgart:

Der Verkehrsrückgang ist - auch im aktuellen Lockdown - vor allem darauf zurückzuführen, dass Menschen nicht mehr zum Shoppen oder anderen Freizeitaktivitäten unterwegs sind. Ein Beispiel dafür ist auch die aktuelle Ausgangssperre: Nach 20 Uhr gibt es derzeit in Stuttgart rund 70 Prozent weniger Verkehr als normalerweise. Das ist ein starker Rückgang, dennoch bedeutet es, dass trotz Ausgangssperre immer noch 30 Prozent sogenannter „Grundverkehr“ unterwegs ist, so Ralf Thomas von der integrierten Verkehrsleitzentrale Stuttgart:

Das generelle Fazit der Verkehrsleitzentrale: Alle Strecken nach Stuttgart hinein und auch aus der Stadt heraus sind entlastet worden. Aber natürlich fahren derzeit auch Menschen zusätzlich Auto, die ohne die Pandemie mit Bus oder Bahn unterwegs wären. Wie viele das genau sind, ist unklar.

Wie sich der Verkehr nach der Pandemie entwickeln wird, könne man nicht absehen. Deshalb plant die Stadt derzeit mit den Zahlen von vor der Pandemie. Viele Pendler in und um Stuttgart hoffen aber natürlich, dass etwas von dem Rückgang übrig bleiben wird.