Der erste positive Corona-Fall in Baden-Württemberg wurde vor genau einem Jahr entdeckt. Ein damals 25-jähriger Mann, der sich bei einer Reise nach Mailand angesteckt hat. Er lag dann in Göppingen im Krankenhaus. Obwohl das Virus schon in Deutschland angekommen war und in Wuhan grassierte, war den meisten von uns nicht klar- was diese Entwicklung für uns zu bedeuten hat. Nicole Freyler blickt zurück auf den Tag, an dem der erste Corona-Fall im Land ankam.