Kaputtgelagert? Denkmalgeschütztes Haus aus Echterdingen zerfällt im Museumslager

Über 30 Jahre wartet ein Haus in einem alten Bunker darauf, im Freilichtmuseum Beuren wieder aufgebaut zu werden. Jetzt ist es größtenteils verrottet. Was ist passiert?

Das Freilichtmuseum Beuren (Kreis Esslingen) hat ein Problem. Ein denkmalgeschütztes Bauernhaus - 1670 erbaut - stand bis 1988 in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen). Dann wurde es von einer Fachfirma fein säuberlich abgetragen und eingelagert, um später im Freilichtmuseum davon zu zeugen, wie die einfachen Menschen auf den Fildern einst zusammengelebt haben. 25 alte Gebäude wurden dort schon wiederaufgebaut.

Viele Holzbalken sind kaputt

Von seinem ersten Lager beim Freilichtmuseum zog das Echterdinger Haus zur Jahrtausendwende in das ehemalige Munitionsdepot der Bundeswehr, das dem Kreis Esslingen als Sammeldepot dient. Gut 20 Jahre später fragte sich der Echterdinger Stadt- und Kreisrat Wolfgang Haug, was aus dem alten Bauernhaus geworden ist. Er hatte sich in den 1980er Jahren darüber gefreut, dass das Haus im Freilichtmuseum Beuren für die Nachwelt erhalten bleibt.

Vor über einem Jahr stellte Haug einen Antrag, um zu erfahren, in welchem Zustand das Haus ist. Das Ergebnis ist für ihn ernüchternd: Viele Holzbalken sind kaputt, mehr als die Hälfte des denkmalgeschützten Hauses sollen zerstört sein. Dabei sollen Abbau, Einlagerung und Umlage mehrere 10.000 Euro gekostet haben. Geld, das verschwendet wurde?

Der Echterdinger Wolfgang Haug mit einem alten Foto des Bauernhauses, das im Freilichtmuseum Beuren wieder aufgebaut werden sollte. Ob es noch dazu kommt, ist fraglich. SWR

Problem: Insektenfrass

Die Leiterin des Freilichtsmuseums Steffi Cornelius betonte im SWR, dass alles getan wurde, um das Gebäude zu erhalten. Es sei aber schon bei der Einlagerung in einem schlechtem Zustand gewesen. Das sei auch in einem sehr ausführlichen Gutachten festgehalten worden. Den Vorwurf, dass die fehlende Belüftung Schuld am Verfall der Einzelteile sein soll, weist sie zurück. Tatsächlich wurde die Lüftungsanlage in dem Bundeswehrbunker aus Kostengründen abgeschaltet.

Das eigentliche Problem aber ist Insektenfrass . Auch Wolfgang Haug entdeckt bei der Besichtigung des Museumsdepots sofort die Spuren von Holzwürmern oder holzfressenden Käfern. Wenn der einmal da ist, könne man nichts mehr machen, so der Echterdinger.

Der Echterdinger Stadt- und Kreisrat Wolfgang Haug besichtigt mit Steffi Cornelius, Leiterin des Freilichtmuseums Beuren, die Überreste des Gebäudes aus dem 17. Jahrhunderts. SWR

Wiederaufbau in Teilen?

Trotz der Holzwürmer hofft Haug darauf, dass das Gebäude nicht unrettbar verloren ist und zumindest in Teilen wiederaufgebaut werden kann. Experten und Gutachter prüfen jetzt, wie groß der Schaden ist und ob die Reste des denkmalgeschützten Hauses aus kulturhistorischer Sicht für das Freilichtmuseum in Beuren sammlungswürdig sind. In jedem Fall müssen die Exponate aus den Bundeswehrbunkern wieder umziehen, der Mietvertrag für die Räumlichkeiten läuft in knapp vier Jahren aus.

Vielleicht gibt es aber auch die Möglichkeit, dass das alte Bauernhaus sozusagen zurück Nachhause kommt – und in Echterdingen wieder aufgebaut wird. Das sei eine Lösung, die in der Verwaltung schon diskutiert werde, so Wolfgang Haug.