Rund 2.500 Menschen werden heute auf dem Cannstatter Wasen zu einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen erwartet. Daneben sind in Stuttgart aber noch zahlreiche weitere Aktionen geplant.

Die Polizei rüstet sich mit einigen Hundert Beamten für mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen sowie geplante Gegenproteste in Stuttgart. Rund 2.500 Menschen werden allein zu einer Kundgebung der sogenannten Querdenken-Bewegung am Karsamstag um 16 Uhr auf dem Cannstatter Wasen erwartet. Allerdings gehen Schätzungen derzeit davon aus, dass es auch deutlich mehr werden könnten.

Außerdem findet der traditionelle Ostermarsch statt: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) rechnet mit mehreren hundert Teilnehmern. Insgesamt sind laut Stadt Stuttgart am Karsamstag zehn Kundgebungen angemeldet, die Anmelder rechneten mit rund 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Stadt und Polizei hätten alle Kundgebungen im Blick, seien in Kontakt mit den Verantwortlichen, um Maßnahmen zu besprechen oder anzuordnen, twitterte der Pressesprecher der Stadt, Sven Matis, am Samstagmorgen.

Stadt Stuttgart sieht keine Handhabe für Verbot

Während sich die Polizei auf die zahlreichen Kundgebungen in der Innenstadt vorbereitet, hat das Gesundheitsministerium am Karfreitag eindringlich darauf hingewiesen, dass die Corona-Verordnung durchaus ein Verbot der "Querdenken"-Großdemo hergebe. Die Stadt Stuttgart sieht dafür allerdings keine Handhabe. Man werde aber Auflagen machen, hieß es. Sollten diese nicht beachtet werden, werde die Versammlung aufgelöst.

Die "Querdenken"-Bewegung und ihre Mitstreitenden sprechen sich gegen die derzeitigen Corona-Maßnahmen aus. Die Bewegung wird vom Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet. Mehrere maßgebliche Akteure ordnet das Landesamt dem Milieu der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" zu, die die Existenz der Bundesrepublik leugnen und demokratische und rechtsstaatliche Strukturen negieren. Die "Querdenken"-Bewegung weist diese Vorwürfe zurück.