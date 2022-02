Tausende haben in Stuttgart gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert

Nach dem Aufruf des Vereins "Ukrainer in Stuttgart“ hatten sich am Samstagmittag in der Landeshauptstadt über tausend Menschen versammelt. Sie forderten "Frieden für die Ukraine".

Die Demonstranten hatten sich zunächst am Wilhelmsplatz getroffen und sind dann zum Berliner Platz an der Liederhalle gezogen. Laut unserem SWR-Reporter zeigte sich viel Trauer und Bestürzung. Unter den Teilnehmern waren neben Deutschen auch viele Ukrainer deren Verwandte im Kriegsgebiet in Bunkern ausharren. Unser Reporter beschrieb die Kundgebung als friedlich, aber er nahm auch eine verzweifelte Stimmung war. Die Menschen hätten sich viel in den Armen gelegen, um sich zu trösten.

Sanktionen gegen totalitäre Regime gefordert

Am Nachmittag protestierten dann bei einer weiteren Kundgebung vor allem Belarussen, Kasachen, Ukrainer und Russen aus ganz Baden-Württemberg mit anderen Unterstützern gegen den Krieg in der Ukraine. Hier kamen über 200 Menschen zusammen. Sie forderten Sanktionen gegen totalitäre Regime wie zum Beispiel Russland.

Solidaritätskundgebung in Ludwigsburg gegen den Krieg in der Ukraine SWR Katja Trautwein, SWR

Bundestagsabgeordnete wollten in Ludwigsburg ein Zeichen für Frieden setzen

Auch auf dem Ludwigsburger Marktplatz hat es am dritten Tag im Russland-Ukraine-Krieg eine Solidaritätsbekundungen gegeben. Dazu aufgerufen hatten drei Ludwigsburger Bundestagsabgeordnete der CDU, SPD und der Grünen. Dem Abgeordnete Steffen Bilger (CDU) reichen die aktuell geplanten Sanktionen nicht aus. Man müsse Russland jetzt hart treffen, sagte er. Das sei zum einen über den finanziellen Weg – also über den Ausschluss Russlands aus dem Zahlungsverkehr SWIFT möglich – zum anderen müsse über den europäischen Luftraum und die Landeerlaubnis für russische Flugzeuge in Europa nachgedacht werden. Deutliche Worte fand auch die Autorin Kseniya Fuchs. Die gebürtige Ukrainerin sprach von Fremdscham für Deutschland und forderte umfangreiche Sanktionen und Hilfen auf allen Ebenen – Waffenlieferungen mit eingeschlossen.

Angriff auf unsere demokratische Grundordnung

Parteiübergreifend wollten die Bundestagsabgeordneten in Ludwigsburg ein Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden setzen. Der Völkerrechtsbruch Russlands sei auch ein Angriff auf unsere freiheitliche demokratische Grundordnung und die Stabilität Europas. Gemeinsam fuhren die drei Bundestagsabgeordneten im Anschluss an die Kundgebung nach Berlin zur morgigen Sondersitzung im Bundestag. Dort wird Bundeskanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung zum völkerrechtswidrigen Krieg von Russland abgeben.