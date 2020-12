In Stuttgart haben am Mittwoch vorerst zum letzten Mal Vertreter aus der Veranstaltungsbranche demonstriert. Seit Wochen fordern sie jeden Mittwoch auf dem Karlsplatz eine bessere staatliche Corona-Hilfe für ihre stillstehenden Betriebe. Am 9. September wollen sie sich an einer bundesweiten Demonstration der Branche in Berlin beteiligen.