Für Frieden in der Ukraine: Große Demonstration in Stuttgart

In Stuttgart hat eine Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine begonnen. Die Organisatoren wollen ein Zeichen gegen Gewalt setzen. Angemeldet waren 20.000 Menschen.

"Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine!" Das ist das Motto, unter dem ein Bündnis aus mehr als 20 Organisationen zu bundesweiten Demonstrationen in mehreren Großstädten aufgerufen hat. Es sei das Gebot der Stunde, jetzt für einen Waffenstillstand einzutreten, so Kai Burmeister. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Baden-Württemberg ist einer der Redner in Stuttgart.

Auch in Berlin, Frankfurt und Leipzig sind am Sonntag große Demonstrationen geplant. In Stuttgart ist die Kundgebung um 12 Uhr im oberen Schlossgarten mit der Musikgruppe Thabilé gestartet. Sprechen werden - neben Kai Burmeister - Julia Melnyk aus der Ukraine, der Friedensaktivist Jürgen Grässlin und die Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg Sylvia Pilarsky-Grosch. Außerdem werden auf der rund 70 Minuten lang geplanten Veranstaltung Vertreterinnen und Vertreter der Flüchtlingshilfe und der Flüchtlingsorganisation Seebrücke zu Wort kommen.

„Das Leiden der Menschen in der Ukraine wird immer dramatischer. Wir fühlen mit ihnen und stehen an ihrer Seite.“

Mit bunten Friedenszeichen und selbst gestalteten Plakaten wollen die Organisatoren ein Zeichen gegen Gewalt setzen und für sie wichtige Botschaften in die Welt senden. "Dieser Angriffskrieg geht von Putin und seiner Regierung aus, nicht aber von den Menschen in Russland", betonte Burmeister bereits im Vorfeld der Demonstration. "Es ist uns egal, wo ein Mensch geboren wurde, für uns ist wichtig, welche Haltung er hat, und die Haltung muss sein: Nein zum Krieg!"

Weitere Demos am Sonntag geplant

Am Sonntag hat eine Privatperson ab 14 Uhr auf dem Schlossplatz eine Kundgebung zum Thema "Solidarität mit der Ukraine und Protest gegen den Krieg von den Russischen und Belarussischen Communities" angemeldet. Ab 17 Uhr wird dann ebenfalls auf dem Schlossplatz ein Bläserensemble spielen, um Solidarität mit der Ukraine zu bekunden. Veranstalter ist die Evanglische Jugend Stuttgart.

Rund 1.000 Teilnehmer beim "Stuttgarter Friedenslicht"

Am Samstagabend hatten sich bereits bis zu tausend Menschen mit einer Kerzenaktion in Stuttgart hinter die Menschen in der Ukraine gestellt. Aus Kerzen ließen die Teilnehmer der stillen Kundgebung auf Stuttgarter Schloßplatz den Slogan "StandWithUkraine" erleuchten. Dazu hatte aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus den Stuttgarter Kreisverbänden von Grünen, CDU, SPD und FDP, der Europa-Union, der evangelischen und katholischen Stadtdekanate, dem DGB und anderen Organisatioonen. Mit dem "Stuttgarter Friedenslichtl" wollten die Teilnehmer der stillen Kundgebung ein Zeichen gegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine setzen.