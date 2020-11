per Mail teilen

Bei mehreren Demonstrationen im Land wollen die Teilnehmer am Samstag gegen die Corona-Politik protestieren. Die größte Veranstaltung ist nach Angaben des Innenministeriums in Göppingen angemeldet. Zu der Demonstration werden rund 2.000 Teilnehmer erwartet. Die Stadtverwaltung habe die angemeldeten Versammlungen trotz der aktuellen Corona-Lage zulassen müssen, teilte die Stadtverwaltung mit. Demnach ist eine Kundgebung an der EWS-Arena geplant, anschließend ein Demo-Zug durch die westliche Innenstadt. Die Stadt weist die Teilnehmer ausdrücklich auf die Maskenpflicht hin.