Eine Demonstration in Urbach (Rems-Murr-Kreis) hat am Freitagabend eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in der Auerbachhalle gestört. Nach Angaben der Polizei sei den Demonstrierenden ein Veranstaltungsraum zugewiesen worden, in den die Demonstrierenden aber nicht gehen wollten. Ziel der Demonstrierenden sei es laut Polizei gewesen, den Teilnehmenden der AfD-Veranstaltung den Zugang zur Halle zu verwehren. Mithilfe einer Polizeikette gelang es den Beamten, die Demonstrierenden zum zugewiesenen Raum zu bringen. Ein 19-jähriger Demonstrant habe sich gewehrt und habe sich dabei "minimal verletzt", so die Polizei.