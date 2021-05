Im Kreis Göppingen haben am Samstag hunderte Menschen für den Erhalt der Helfensteinklinik in Geislingen demonstriert: Die Protestierenden fuhren in einem Autokorso über die B10 nach Göppingen. Außerdem gab es einen Fahrradkorso. Laut Polizei gab es Verkehrsbehinderungen, aber sonst sei alles ruhig geblieben. Um die Geislinger Helfensteinklinik als Teil der Alb-Fils-Kliniken tobt schon seit längerem ein Streit: Während der Göppinger Landrat und die Geschäftsleitung der Alb-Fils-Kliniken den Geislinger Standort herabstufen und ausdünnen wollen, fordert ein Aktionsbündnis den Erhalt des Krankenhauses. Zu den Unterstützern zählen auch 15 Bürgermeister im Kreis Göppingen. Die Entscheidung des Kreistags wird am 21. Mai erwartet.