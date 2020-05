Am Samstag soll auf dem Stuttgarter Wasen wieder eine Demonstration gegen Corona-Beschränkungen stattfinden. Angemeldet sind 500.000 Teilnehmer. Darüber wird am Nachmittag verhandelt.

Demo in Stuttgart gegen Corona-Beschränkungen (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa (Archivbild)

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn nahm in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses am Mittwochmorgen Stellung. Der Stadt sei es wichtig, dass der Infektionsschutz eingehalten werde - nicht nur bei der Veranstaltung selbst, sondern auch bei der An- und Abreise, sagte er.

Entscheidung kommt am Donnerstag

Am vergangenen Samstag hatte die Stadt die Teilnehmerzahl auf 10.000 begrenzt. Bei der Kundgebung wurde offenbar die Abstandsregel vor der Bühne nicht immer eingehalten. Außerdem seien die Zugänge zu eng gewesen und: In den S-Bahnen sei häufig gegen die Maskenpflicht verstoßen worden. Darum und um die Zahl der angemeldeten Teilnehmer soll es in einem Gespräch mit den Veranstaltern am Nachmittag gehen. Wieviele Demonstranten am kommenden Samstag zugelassen werden, will die Stadt morgen entscheiden.

300 Euro Bußgeld

Auch eventuelle Auflagen sollen morgen beschlossen werden. Schon jetzt kündigte die Stadt stärkere Kontrollen an. In Abstimmung mit der Polizei will sie Verstöße gegen den Mindestabstand und die Maskenpflicht mit 300 Euro ahnden.