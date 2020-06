In Stuttgart ist Hochzeit gefeiert worden – aber ohne Gäste. Mit einer Installation von leeren Tischen wollte die Hochzeitsbranche auf ihre schwierige Lage in der Corona-Krise aufmerksam machen.

"Stand up for love" - Aufstehen für die Liebe: Unter diesem Motto hat der erst vor zwei Wochen gegründete Bundesverband der Hochzeitsdienstleister in insgesamt elf Städten in Deutschland am Dienstag demonstriert - auch in Stuttgart auf dem Karlsplatz. Ihre Botschaft: Dienstleister wie Hochzeitsplaner, Stylisten und Musiker stehen im Regen.

Hochzeitsdienstleister fordern von der Politik Antworten

Die rund 30 anwesenden Demonstrierenden forderten klare Aussagen von der Politik: "Recht schnell wurden Großveranstaltungen bis zum 31. August abgesagt. Aber was ist mit den kleineren Veranstaltungen?" Die Hochzeitsplanerin Jacqueline Deininger wünschte sich einen Ausblick von der Politik, um auch ihren Kunden Klarheit verschaffen zu können.

"Keiner will so feiern." Hochzeitsfotografin Franziska Molina über Hochzeiten mit Mindestabstand

Mit den gesetzlichen Lockerungen, die seit dem 9. Juni gelten, können Hochzeiten mit weniger als 100 Personen und mit Abstand stattfinden. "Aber keiner will so feiern", sagte Demonstrantin Franziska Molina, eine Hochzeitsfotografin. "Wer mit 150 Gästen geplant hatte, müsste jetzt die Gästeliste reduzieren." Ohne Umarmungen und mit Tanzverbot würden viele Paare ihre Hochzeit in das Jahr 2021 oder 2022 verschieben.

Für die erste Hälfte dieser Saison rechnet die Branche mit Verlusten von bis zu einer Milliarde Euro. Zur bislang gut laufenden Hochzeitsindustrie gehören Gewerke wie zum Beispiel Floristik, Catering, Fotografie und Konditorei.