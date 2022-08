Stuttgart: Demo gegen längere AKW-Laufzeit

per Mail teilen

In der Politik wird darüber nachgedacht, Kernkraftwerke später abzuschalten. Das führt in BW zu Protesten. Nun sind Aktivistinnen und Aktivisten vor das Umweltministerium gezogen.

Mehrere Dutzend Menschen haben vor dem Umweltministerium in Stuttgart dafür demonstriert, dass auch das AKW Neckarwestheim II (Kreis Heilbronn) wie geplant Ende des Jahres abgeschaltet wird.

Damit richteten die rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Protest gegen Überlegungen, die insgesamt drei derzeit noch laufenden Atommeiler in Deutschland aus Sorge vor einer Energiekrise länger laufen zu lassen. Auch die grüne Landtagsfraktion hat sich dafür aufgeschlossen gezeigt.

Drei Wochen Protest gegen AKW

Bei dem Protest in Stuttgart, der von den Organisationen ".ausgestrahlt" und "Robin Wood" sowie vom Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar (BBMN) veranstaltet wurde, entrollten die Demonstrierenden am Montag ein etwa sechs Meter langes Transparent mit der Aufschrift "Energiewende retten! Atomkraftwerke abschalten!". Außerdem bildeten die Demonstrierenden mit großen Buchstaben den Schriftzug "Akute GAU-Gefahr!". Die Demonstration war Teil eines dreiwöchigen Dauerprotests für das Abschalten aller AKW.

Protest auch gegen S21

Jörg Schmid vom Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar (BBMN) warnte in seiner Rede vor dem Umweltministerium vor den Risiken der Atomkraft, bevor Armin Simon von der Organisation ".ausgestrahlt" sagte, beim AKW Neckarwestheim gebe es Sicherheitsmängel. Zum Abschluss der Aktion überreichten sie einem Vertreter des Ministeriums einen offenen Brief an Umweltministerin Thekla Walker (Grüne).

Armin Simon von ‚ausgestrahlt‘ (links) und Jörg Schmid vom Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar (rechts) überreichen einem Ministeriumsmitarbeiter einen offenen Brief an Umweltministerin Thekla Walker (Grüne). SWR SWR/Vincent Gabriel Wolenik

Am Abend wollten die Atomkraftgegner außerdem gemeinsam mit Stuttgart 21-Gegnern gegen das Milliarden-Bahnprojekt protestieren.