In Stuttgart hat es am Mittwochabend mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Regeln gegeben. Laut Polizei waren bei Versammlungen in der Innenstadt etliche Personen unterwegs, die der Querdenken-Bewegung zugerechnet werden. Darüber hinaus hatte ein Autokorso vom Cannstatter Wasen durch die Innenstadt geführt. Laut Polizei trugen manche Menschen keine Maske oder mussten mehrfach auf die Corona- Regeln hingewiesen werden.