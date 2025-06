Stuttgart: Mehrere hundert Menschen demonstrieren gegen Israels Militäreinsätze

In Stuttgart haben mehrere Gruppierungen für einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg demonstriert. Der Protest richtete sich zugleich gegen deutsche Waffenlieferungen an Israel.

In Stuttgart haben zahlreiche Menschen am Samstagnachmittag gegen Kriegseinsätze Israels und deutsche Waffenlieferungen demonstriert. Dazu aufgerufen hatte unter anderem die Organisation Free Palestine Stuttgart. Sie hatte die Proteste als "Red March for Gaza" beworben, also als "Roten Marsch für Gaza".

Kritik an Israel: "Rote Linie" überschritten

Entsprechend hatten die Veranstalter vorab dazu aufgerufen, rote Kleidung zu tragen. Das sei ein Symbol für die "rote Linie", die Israel schon vor längerer Zeit überschritten habe, hieß es. Die Stuttgarter Proteste seien als "Echo" einer großen Demo gedacht, die am selben Tag in Berlin stattfindet.

Polizei: Proteste waren friedlich

Zu den Stuttgarter Protesten versammelten sich ab 13:30 Uhr schätzungsweise bis zu 300 Menschen am Stuttgarter Rotebühlplatz. Anschließend verlief der Protestzug unter anderem vorbei am Neuen Schloss, bevor die Veranstaltung mit einer Abschlusskundgebung endete. Die Polizei teilte dem SWR auf Nachfrage am Nachmittag mit, die Proteste seien friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen, wobei der abschließende Einsatzbericht noch nicht vorliege.

Fokus auf Gaza-Krieg

Auf Social Media hatte Free Palestine Stuttgart vor der Veranstaltung außerdem mitgeteilt, diese richte sich auch gegen "den israelischen Krieg gegen die Bevölkerung im Iran und in Ostkurdistan". Auf Nachfrage vor Ort teilten die Veranstalter mit, der Fokus der Proteste liege jedoch auf dem Gaza-Krieg.