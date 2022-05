Am Stuttgarter Schillerplatz haben am Sonntag nach Veranstalterangaben rund 800 Menschen für ein Ende des Kriegs in der Ukraine demonstriert. Aufgerufen zu dieser Kundgebung hatte die pro-euroäische Organisation "Pulse of Europe". Anlässlich des morgigen Europatags wollten die Demonstranten nicht nur für Europa eintreten, sondern auch ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen und ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg setzen. Einer der Redner war der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter, der kürzlich mit Friedrich Merz die Ukraine besucht hat, und darüber berichtete. Unter den rund 800 Demonstranten befanden sich viele Geflüchtete aus der Ukraine. Eine von ihnen war erst kürzlich aus Mariupol nach Deutschland gekommen und berichtete von der Belagerung.