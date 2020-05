per Mail teilen

Die Stadt Stuttgart hat für eine am Samstag angekündigte Demonstration auf dem Cannstatter Wasen Auflagen erlassen. Unter anderem wurde die Teilnehmerzahl auf höchstens 10.000 begrenzt.

Die Demonstranten wollen gegen Einschränkungen in der Corona-Krise demonstrieren. Sie fühlen sich in ihren Freiheitsrechten eingeschnitten. Doch statt der angekündigten 50.000 Teilnehmer hat die Stadt Stuttgart die Zahl auf 10.000 begrenzt und den üblichen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern vorgeschrieben.

Ansteckungsgefahr minimieren

Der Stuttgarter Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU) sagte: "Entscheidend ist, dass sich niemand, der an einer Versammlung teilnimmt, ansteckt oder dort angesteckt wird." Schairer verwies darauf, dass keine Konzert, Vorführungen oder Sportveranstaltungen stattfinden, weil sich kein Publikum einfinden soll.

Infektionschutz als oberstes Ziel

"Auf der einen Seite hat das Bundesverfassungsgericht uns aufgetragen Kundgebungen zu ermöglichen. Da müssen wir jetzt durch." Schwer verständlich für die Menschen sei einerseits die Auflage im Schlosspark nur höchstens zu zweit sitzen zu dürfen, andererseits dass sich auf dem Wasen zehntausend Menschen versammeln dürfen. "Da müssen wir kommunikativ deutlich machen, das wir den Infektionsschutz auch gewährleisten müssen", sagte Schairer im SWR.

Großer Zulauf erwartet

Bei der sogenannten Grundrechts-Demo auf dem Wasen muss die Abstandsregelung eingehalten werden. Doch Demos gegen Corona-Auflagen haben derzeit großen Zulauf. Damit es auch an diesem Samstag nicht zu voll wird, wurde der Protest bereits vergangenes Wochenende vom Schlossplatz auf den Wasen verlegt. Die Teilnehmer würden nicht nur aus Stuttgart, sondern auch aus der Umgebung und sogar von weit her kommen, so die Erkenntnisse der Stadt Stuttgart und ihres Ordnungsbürgermeisters.

Gegendemo am Cannstatter Kursaal

Am Freitag wurde eine Gegendemonstration angekündigt. Verschiedene Vereine und Gewerkschaften rufen unter dem Motto "Solidarität, Freiheitsrechte und klare Kante gegen Rechts" zu einer Gegendemonstration auf. Diese Demonstration trifft sich in Bad Cannstatt vor dem Kursaal. Im Demonstrationsaufruf heißt es, man wolle Solidarität mit denen zeigen, die von Corona am schwersten betroffen seien. Andererseits wolle man gegen Verschwörungstheoretiker und rechte Politik eintreten.

Dauer 2:47 min Erneut Demo für Grundrechte in Stuttgart Am kommenden Samstag findet auf dem Wasengelände in Stuttgart wieder eine Demonstration gegen Einschränkungen in der Corona-Krise statt. Vergangene Woche kamen tausende Menschen auf das Gelände. Organisator ist die Initiative „Querdenken 711“ rund um den IT-Unternehmer Michael Ballweg. Die Demonstranten wehren sich gegen die Beschränkungen der Grundrechte. Nicole Freyler hat eine Demonstrantin getroffen und einen Mann, der das überhaupt nicht verstehen kann.

Tausendfacher Protest

Die Stadt hatte Mitte April eine erste Demonstration untersagt, deren Teilnehmer gegen die aufgrund des Infektionsschutzes erlassenen Einschränkungen der Grundrechte protestieren wollten. Das Bundesverfassungsgericht hatte dieses Verbot gekippt. Vergangenen Samstag kamen mehrere Tausend Demonstranten auf dem Wasen zu einer Protestaktion, zu der die Initiative "Querdenken 711" aufgerufen hatte.