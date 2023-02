per Mail teilen

Das Eisenbahn-Unternehmen Go-Ahead nimmt die in der Region Stuttgart zuletzt ausgefallenen Züge wieder in Betrieb. Der Fahrplan werde ab Samstag wieder regulär bedient.

Bereits im Laufe des Freitags hat Go-Ahead die kürzlich aus dem Verkehr genommen 16 Fahrzeuge wieder in Betrieb genommen. Von Samstag an sollen die betroffenen Verbindungen in der Region Stuttgart wieder regulär bedient werden.

Ungleich abgefahrene Räder entdeckt

Go-Ahead hatte am Dienstag die Fahrzeuge wegen Problemen mit den Radachsen aus dem Verkehr genommen. Messungen hatten ungleichmäßig abgefahrene Räder ergeben. In der Folge fielen Züge ganz aus oder verkehrten verkürzt.

Go-Ahead entschuldigt sich bei Fahrgästen

Betroffen davon waren fünf regionale Schienenstrecken, beispielsweise die Verbindungen Stuttgart-Karlsruhe und Stuttgart-Aalen. Go-Ahead entschuldigte sich in einer Mitteilung bei den Passagieren für die entstandenen Unannehmlichkeiten.