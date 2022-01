per Mail teilen

Seit Monaten muss die Feuerwehr Bewohner aus Aufzügen der Vonovia-Hochhäuser in Stuttgart retten. Handwerker gehen ein und aus. Die Mieter haben Angst, die Aufzüge zu benutzen.

In den beiden Hochhäusern der Mönchstraße 3 und 5 in Stuttgart nutzen die Menschen seit Monaten lieber die Treppe statt der Aufzüge. Nicht ganz freiwillig, denn auch nach Bekanntwerden schwerer Mängel im vergangenen Jahr, bleiben immer wieder Bewohner in den Aufzügen stecken. Seitdem bemühen sich ständig Handwerker, das Problem zu lösen, bisher allerdings vergeblich.

Vonovia saniert Aufzüge schon seit Sommer 2021

Vermieter der ehemaligen Eisenbahnerwohnungen mit hunderten Bewohnerinnen und Bewohnern ist Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen Vonovia. Seit dem Sommer saniert Vonovia die vier Aufzüge, die 1974 in die zwölfstöckigen Wohnhäuser eingebaut worden sind. Doch die neuen Kabinen funktionieren weiterhin nicht richtig. Für die Instandsetzungsarbeiten müssen die Aufzüge dann tagelang ganz abgestellt werden. Seit Monaten heißt es, die Schwierigkeiten seien in Kürze gelöst.

Mieter sind frustriert wegen der Aufzüge

Die Mieter der beiden Wohnhäuser fühlen sich im Stich gelassen. Die Serie an Zwischenfällen bricht nicht ab. Zuletzt war nach Weihnachten unter anderem ein junger Familienvater mit seiner einjährigen Tochter im Aufzug stecken geblieben. Ein Arbeiter kam nicht rechtzeitig zu seiner Nachtschicht, weil die Feuerwehr ihn erst nach einer Stunde befreien konnte. 13 Einsätze gab es in jüngerer Vergangenheit in den Hochhäusern.

"Ich überleg es mir zweimal, ob ich einkaufen geh oder vom 12. Stock in den Waschkeller fahre."

Die 72-Jährige Ursula Dreyßing lebt seit 46 Jahren als Mieterin in einem der Hochhäuser in der Mönchstraße. Für sie ist das Problem mit den Aufzügen eine Tortur. Zwei Mal ist sie schon steckengeblieben. "Mein Knie ist kaputt und ich hab Probleme mit dem Laufen", klagte sie. "Runter schaff ich es ja noch zur Not. Aber hoch, wenn der Aufzug mal wieder ausfällt? Keine Chance."

Mieterin Ursula Dreyßing (72 J.) ist schon zwei Mal im Aufzug steckengeblieben. SWR

Kaputte Aufzüge sind nicht das einzige Problem

Zusätzlich ärgern sich die Mieterinnen und Mieter auch darüber, wie das Wohnungsunternehmen Vonovia mit ihnen umgeht. So gebe es laut Ursel Beck von der Mieterinitiative keine direkten telefonischen Ansprechpartner für die Bewohnerinnen und Bewohner, von einem Hausmeister ganz zu schweigen. Für die Unannehmlichkeiten entschuldigt habe sich bisher niemand. Mietminderungen wurden nach öffentlichem Druck zwar von Vonovia bewilligt, seien teilweise aber noch nicht ausgezahlt worden. Auch haben die Mieter Sorge, dass in medizinischen Notfällen ärztliche Hilfe nicht rechtzeitig erreichbar ist.

Vonovia: Mechanikprobleme an den Türen

Als Grund für die Ausfälle nennt Vonovia technische Probleme an der Mechanik der Türen. Das Unternehmen dürfe allerdings selbst keine Aufzüge warten oder reparieren. Deshalb sei man auf eine externe Firma angewiesen. Die Hochhäuser in der Mönchstraße 3 und 5 in Stuttgart werden von der Aufzugsfirma "TKElevator" gewartet. Ein Gutachten des TÜV Rheinland sei ebenfalls angefragt. "TKElevator" teilte dem SWR auf Anfrage mit, das Problem sei jetzt gelöst und ab sofort werde es keine weiteren Pannen mehr geben. Die Firma hat nach eigenen Angaben bereits vor Weihnachten die Türmechanik an allen Aufzügen ausgetauscht. Laut den Mietern ist seitdem jedoch erneut ein Bewohner steckengeblieben. Auch er musste demnach von der Feuerwehr befreit werden.