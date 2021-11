per Mail teilen

Der Deutsche Beamtenbund DBB hat am Donnerstag zu einer bundesweiten Aktion mit Demonstrationen aufgerufen. In Stuttgart findet der sogenannte Prozentlauf am Mittag auf dem Schlossplatz statt. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst fünf Prozent mehr Geld. Kommenden Montag sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden.