Eine junge Frau wird wegen ihrer Hautfarbe im Stuttgarter Hauptbahnhof beleidigt und filmt das. Ihr Video geht bei Instagram auf ihrem Accout viral. Das multimediale Jugendprogramm DASDING hat dazu eine Story auf Instagram gemacht.

Rassistische Beleidigung am Stuttgarter Hauptbahnhof

Cindy, die junge Frau, kommt nachts in Stuttgart am Hauptbahnhof an. Sie hat ihre Familie in Berlin besucht, studiert aber seit einem halben Jahr in Stuttgart. In der Bahnhofshalle wurde sie von einer älteren Frau lautstark angeschrien, die vorher auch schon einige andere Menschen angepöbelt haben soll. Die 18 Jährige mit dunkler Hautfarbe wird übel beschimpft. "Ihr seid doch bloß Dreck", schreit die Frau. Cindy hält ihre Handykamera drauf und filmt.

Sie war in dieser Situation extrem überfordert, sagt sie gegenüber dem SWR, nur filmen und die Sätze wiederholen was die ältere Frau sagt, das war möglich. Der Punkt, an dem sie emotional so richtig getroffen wurde, kam erst Zuhause. Da lag sie im Bett und habe nochmal über die Sache nachgedacht.

Menschen sollen sehen, was passiert ist

Gefilmt hat sie deshalb, weil sie die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen ohne Rassismuserfahrung es einem einfach sonst nicht glauben, was passiert ist. Die Reaktionen auf ihr Video waren sehr unterschiedlich. Dass einige nicht verstehen, dass es sich hier um eine rassistische Situation handelt, findet Cindy nur schade.

Betroffene unterstützen statt Täter angehen

Saime Ekin-Atik ist Leiterin der Leuchtlinie, eine Beratungsstelle des Demokratiezentrums Baden- Württemberg. Träger ist die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg. Die Expertin kümmert sich um Betroffene von rassistischer Gewalt. Dem SWR sagt sie, man solle sich nicht auf die Dynamik des Täters oder der Täterin einlassen. Man solle in sich hineinspüren und man müsse nicht immer auf alles reagieren. Hilfreich sei es mit einer Vertrauensperson über die Sache zu sprechen. Gut sei es auch das Geschehene aufzuschreiben, ein Gedächtnisprotokoll anzufertigen, so die Expertin. Andere Menschen, die die Situation beobachten, könnten auch helfen indem sie die den Fall mit Passanten und anderen Beobachtern besprechen und um Unterstützung bitten. Betroffene unterstützen, statt Täterinnen oder Täter anzugehen, sei eine mögliche Leitlinie.

Über ein Online-Kontaktformular kann man solche Vorfälle melden. Cindy hat inzwischen gegen die ältere Frau Anzeige erstattet.