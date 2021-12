Autobauer Daimler zu fast einem Fünftel in chinesischer Hand

Chinesische Unternehmen halten knapp 20 Prozent der Aktien des Autobauers Daimler. Das wurde am Montag durch eine Mitteilung des Konzerns bekannt. Der chinesische Autohersteller Beijing Automotive (BAIC) hält demnach bereits seit 2019 einen Anteil von 9,98 Prozent am Stuttgarter Autokonzern. Damit ist BAIC der größte Daimler-Einzelaktionär. Bisher war lediglich eine Beteiligung von 5 Prozent bekannt. Daimler-Chef Ola Källenius teilte dazu unter anderem mit: "Die Beteiligung von BAIC an Daimler spiegelt das Bekenntnis zu unserer gemeinsamen erfolgreichen Allianz bei Produktion und Entwicklung im weltweit größten Pkw-Markt wider." BAIC habe in einer Vereinbarung bestätigt, den Anteil an Daimler nicht weiter zu erhöhen. Im Gegenzug sei der Stuttgarter Autokonzern mit 9,55 Prozent an der börsennotierten BAIC-Tochter BAIC-Motor beteiligt. BAIC gehören damit außerdem mehr Daimler-Anteile als dem zweiten chinesischen Anteilseigner Li Shufu. Dieser hielt Daimler zufolge zuletzt 9,7 Prozent der Aktien.