Der Autobauer Daimler will sein Werk im elsässischen Hambach verkaufen. Nach Angaben des Unternehmens soll die neue Generation Elektro-Smarts in China produziert werden. Der geplante Verkauf stehe im Zusammenhang mit den hohen Investitionen unter anderem in die Elektromobilität und die Digitalisierung, erklärte Vorstandschef Ola Källenius. Dies mache "Maßnahmen zur Effizienzsteigerung" nötig.