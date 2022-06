Der Stuttgarter Autobauer Daimler weitet die Kurzarbeit in der kommenden Woche an mehreren Standorten wieder aus. Hintergrund sind Probleme beim Nachschub von Elektronikchips. Unter anderem in den Mercedes-Werken in Bremen, Rastatt und teils in Sindelfingen (Kreis Böblingen) werde die Produktion dann stillstehen, teilte der Konzern am Freitag mit. In dieser Woche ruhten die Maschinen bereits in Bremen und in Teilbereichen des Sindelfinger Werks. Zur Frage, wie viele Mitarbeitende diese und nächste Woche von den Produktionsstopps betroffen sind, macht Daimler keine Angaben. Allein im Werk in Sindelfingen sind 25.000 Menschen beschäftigt. In den vergangenen Monaten musste die Produktion wegen fehlender Elektronikchips immer wieder gestoppt werden.