Der Autobauer Daimler sieht angesichts der vielen Tausend Dieselklagen inzwischen auch in Deutschland eine Klageindustrie nach US-Vorbild. Der Mandant suche nicht mehr seinen Anwalt, sondern der Anwalt suche seinen Mandanten, so die Daimler-Vorständin Renata Jungo Brüngger. Nach Unternehmensangaben ist derzeit eine niedrige fünfstellige Zahl von Schadenersatzklagen gegen Daimler in Deutschland anhängig.