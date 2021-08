Der Autobauer Daimler hat die zumindest teilweisen Produktionsstopps in seinen Werken in Sindelfingen und Bremen bis Ende dieser Woche verlängert. Damit bleiben Tausende Mitarbeiter in der Kurzarbeit. Eine Konzernsprecherin nannte als Grund die anhaltende Elektronik-Chip-Krise in der Branche. Die Produktion in den beiden Mercedes-Werken ist bereits seit der vergangenen Woche unterbrochen. In Sindelfingen werden neben der E-Klasse die S-Klasse als auch der EQS hergestellt.