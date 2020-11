Daimler hat auch im Oktober weniger Autos seiner Kernmarke Mercedes-Benz verkaufen können als im Vorjahr. Mit knapp 196.000 Pkws lag der Großhandelsabsatz rund fünf Prozent unter dem vom Oktober 2019, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Auf das gesamte Jahr gerechnet liegt Mercedes-Benz Pkw nun bei gut 1,6 Millionen Autos. Der Rückstand zum Vorjahr ist damit etwas kleiner geworden und liegt nun bei 12,7 Prozent. Bislang wurden in jedem Monat des Jahres weniger Autos verkauft als im jeweiligen Vorjahresmonat. Der Tiefpunkt war im April mit einem Minus von 44,5 Prozent erreicht worden. Die Kleinwagenmarke Smart lag im Oktober weiter deutlich zweistellig im Minus. Bei den Vans hingegen setzte sich die positive Entwicklung der Vormonate fort. 43.973 an den Handel verkaufte Fahrzeuge entsprechen einem Plus von 5,5 Prozent.