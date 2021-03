Daimler und Volvo arbeiten künftig gemeinsam an der Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben für schwere Lastwagen. Das Unternehmen wurde am Montag offiziell gegründet - es heißt Cellcentric, wie Daimler Truck und die Volvo Group mitteilten. Volvo hat dazu für rund 600 Millionen Euro die Hälfte der Anteile an der Firma Daimler Truck Fuel Cell gekauft. Zusammen wollen Daimler und Volvo Brennstoffzellensysteme entwickeln, die in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in Serie gehen können. In allen anderen Bereichen blieben die Unternehmen Konkurrenten, hieß es.