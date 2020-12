per Mail teilen

Die Lkw-Tochter von Daimler hat in den USA ein Bußgeld von bis zu 30 Millionen Dollar für ihren Umgang mit einer Rückrufaktion akzeptiert. Daimler Trucks North America müsse zehn Millionen Dollar direkt zahlen, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mit. Sie wirft Daimler vor, Fahrzeuge zu spät zurückgerufen und nicht alle nötigen Berichte vorgelegt zu haben. Fünf Millionen Dollar müsse Daimler in Programme investieren, die bei der Entdeckung von möglichen Sicherheitslücken helfen sollen. Sollte Daimler sich nicht an die Abmachungen halten, drohten weitere 15 Millionen Dollar Strafe. Daimler Trucks teilte mit: "Wir begrüßen, dass wir die Angelegenheit beilegen können".