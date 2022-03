Daimler Truck stoppt Kooperation mit russischem Fahrzeugbauer Kamaz

Der Lkw-Hersteller Daimler Truck mit Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) stoppt bis auf Weiteres die Kooperation mit dem russischen Fahrzeug- und Panzerwagen-Hersteller Kamaz. Grund ist der russische Angriff auf die Ukraine. In dem Kooperationsunternehmen von Daimler mit Kamaz werden ab sofort keine Lastwagen mehr gebaut, bestätigte Daimler Truck am Montag dem SWR. Zudem würden auch keine Komponenten mehr an Kamaz geliefert. Das "Handelsblatt" hatte zuerst darüber berichtet. Damit reagierte Daimler Truck auf die Kritik an der Zusammenarbeit mit dem russischen Unternehmen. Kamaz rüstet laut "Handelsblatt" das Militär des Landes seit Jahren mit Panzerwagen aus. Die Kooperation mit Daimler Truck beschränkte sich nach Konzernangaben auf zivile Nutzfahrzeuge.