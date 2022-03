Lastwagenbauer Daimler Truck ab 21. März im Börsenindex DAX

Nur ein Vierteljahr nach der Erstnotiz hat Daimler Truck mit Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) den Sprung in die erste deutsche Börsenliga geschafft. Der Lkw- und Bus-Hersteller, der im Dezember vom Autobauer Mercedes-Benz abgespalten worden war, verdrängt den Konsumgüterkonzern Beiersdorf aus dem Leitindex DAX, wie die Deutsche Börse am Donnerstag mitteilte. Die Änderungen werden zum 21. März wirksam. Daimler Truck war erst vor drei Wochen in den MDAX aufgerückt und kommt inzwischen auf einen Börsenwert von 19,3 Milliarden Euro.