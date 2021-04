Der Stuttgarter Autokonzern Daimler hat im ersten Quartal 2021 deutlich mehr Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden von Januar bis März weltweit mehr als 590.000 Autos ausgeliefert. Davon entfallen rund 580.000 Autos auf die Marke Mercedes-Benz, der Rest auf den Kleinwagen Smart. Daimler konnte damit den Absatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel steigern - vor allem dank hoher Nachfrage in China. Dort sei mit rund 222.000 ausgelieferten Fahrzeugen ein neuer Absatzrekord erzielt worden. Das entspreche einem Plus von 60 Prozent, so Daimler. In Europa hätten die Auslieferungen trotz der Lockdown-Maßnahmen leicht über dem Vorjahresniveau gelegen, hieß es. In Deutschland sanken dagegen die Verkaufszahlen um mehr als 15 Prozent.