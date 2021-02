per Mail teilen

Daimler baut weiter um und teilt sich in zwei Unternehmen auf. Wenn Mercedes jetzt auf die falsche Spur gerät, sieht es für die Beschäftigten düster aus, kommentiert Sabrina Fritz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.

Aus dem Tanker Daimler werden jetzt zwei Schnellbote. Das eine baut Lastwagen, das andere Luxusautos. Auch Laien verstehen: Ein Lkw und eine S-Klasse haben so viel gemeinsam wie eine Handtasche mit einem Wanderschuh. Insofern ist es auf den ersten Blick richtig, aus einem Unternehmen zwei zu machen.

Vom vielseitigen Technologiekonzern zum reinen Luxusautohersteller

Allerdings ist die Wandlung des Daimler-Konzerns durchaus bemerkenswert. Einst war er ein Technologiekonzern, der von Autos bis zu Flugzeugen alles herstellte, was sich bewegt. Dann wurden all diese Teile abgestoßen. Auch mit fremden Partnern wie Chrysler wurde man nicht glücklich. Am Schluss hat sich jetzt sogar das Paar Auto und Lkw getrennt.

"Der Schritt von Källenius ist gewagt", kommentiert Sabrina Fritz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. SWR SWR -

Was jetzt bleibt, ist ein Luxusautohersteller, der sich nur darauf konzentriert, Autos mit verschiedenen Antrieben herzustellen - und das für wohlhabende Kunden. Ein zweites Netz, das Fehltritte auffängt, - wie bislang die Lkw-Sparte - gibt es dann für Mercedes nicht mehr. An der Börse kann man dann außerdem sehr genau ablesen, wer erfolgreicher ist: Auto oder Brummi.

Daimler-Boss Källenius geht ins Risiko

Der Schritt von Ola Källenius ist deshalb gewagt. Allerdings kann er sich jetzt ganz auf das Autogeschäft und die Wende zu Elektro-Antrieben konzentrieren. Damit wird er voll ausgelastet sein. Wenn Mercedes allerdings auf die falsche Spur gerät, sieht es für die Beschäftigten düster aus. Die Brummis können trotzdem erfolgreich davon fahren. Ihnen kann das Schicksal von Mercedes ab jetzt egal sein.