Wegen der Chipkrise schickt der Autobauer Daimler erneut Tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Im Mercedes-Benz Werk in Sindelfingen sind in der kommenden Woche aber nur an einzelnen Tagen Unterbrechungen in bestimmen Bereichen vorgesehen, teilte der Konzern am Freitag mit. In Sindelfingen ist die Produktion der S-Klasse sowie deren elektrische Version EQS zuletzt meist uneingeschränkt weitergelaufen. In dem größten Montagewerk rollt auch noch die E-Klasse vom Band. Nur rund eine Woche nach dem Wiederanlauf der Produktion müssen dagegen wieder tausende Beschäftigte im Bremer Werk in Kurzarbeit, konkrete Zahlen nannte Daimler nicht. Vorerst weiter ganz ausgesetzt bleibt die Fertigung im ungarischen Mercedes-Werk in Kecskemét. In Rastatt dagegen soll wie in Sindelfingen kommende Woche weitgehend regulär gearbeitet werden.