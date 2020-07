per Mail teilen

Daimler ist bisher besser durch die Corona-Krise gekommen als gedacht - trotz eines dicken Minus. Das liegt auch an Kurzarbeit und Sparmaßnahmen - und die nächste Daumenschraube wird schon angelegt.

Der Verlust vor Zinsen und Steuern lag im zweiten Quartal bei 1,68 Milliarden Euro, teilte der Stuttgarter Autobauer am Donnerstagabend auf Grundlage vorläufiger Zahlen mit. Abgesehen vom Vorjahresquartal, in dem Daimler aufgrund von Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Dieselskandal in die Verlustzone geraten war, ist das der erste Quartalsverlust für den Konzern seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009.

Kurzarbeit und Sparpolitik helfen Daimler

Analysten hatten beim Betriebsergebnis zwischen April und Ende Juni mit einem noch höheren Minus gerechnet, Daimler selbst hatte bereits rote Zahlen angekündigt. Der Konzern ist nun jedoch - offenbar durch Kurzarbeit und Sparmaßnahmen - bisher besser durch die Krise gekommen als angenommen. Außerdem habe sich der Markt besser erholt als gedacht, im Juni habe habe es sogar eine "starke" Entwicklung gegeben. Vor allem die Pkw-Sparte schnitt im vergangenen Quartal besser ab als befürchtet.

20.000 Daimler-Mitarbeiter sollen gehen

"Aber es bleibt viel zu tun", sagte Daimler-Chef Ola Källenius. Das bereits vor Corona angekündigte Sparprogramm soll deshalb verschärft werden. Statt 15.000 sollen nun 20.000 der fast 300.000 Mitarbeiter gehen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise. Demnach sollen statt der angekündigten 1,4 nun 2 Milliarden Euro jährlich an Personalkosten eingespart werden.

Aus der Konzernzentrale hieß es am Freitag, spekulative Medienberichte wolle man nicht kommentieren. Bereits am Wochenende hatte Daimler-Personalchef Wilfried Porth jedoch angekündigt, dass das bisher angepeilte Sparprogramm nicht ausreichen werde.

Die vollständigen Quartalszahlen von Daimler sollen am 23. Juli veröffentlicht werden.