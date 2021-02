Nun ist es offiziell: Der Stuttgarter Auto- und Lastwagenbauer Daimler will sich erneut komplett umbauen. Im Zuge dessen will das Unternehmen seine Truck-Sparte an die Börse bringen.

Es sei geplant, das Geschäft in zwei unabhängige Unternehmen aufzuteilen - Mercedes-Benz für Autos und Vans, Daimler Truck für Lastwagen und Busse, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen, derzeit noch eine eigene Sparte, sollen auf die beiden anderen Unternehmen verteilt werden. Daimler selbst soll "zum gegebenen Zeitpunkt" in Mercedes-Benz umbenannt werden. Bereits kurz vor Weihnachten hatte das "Handelsblatt" über einen möglichen Börsengang berichtet.

Einmaliger Schritt in der Daimler-Geschichte

Ziel für Daimler Truck sei, die Börsennotierung in Frankfurt noch in diesem Jahr abzuschließen, hieß es weiter. Beabsichtigt sei, dass der Mehrheitsanteil von Daimler Truck an die heutigen Daimler-Aktionäre übertragen werde. Zudem werde angestrebt, die Kriterien für eine Notierung im Dax zu erfüllen. Wenn sich das Unternehmen dann aufteilt, steht auf der einen Seite der Lkw- und Busbereich mit weltweit über 100.000 Mitarbeitern - etwa jeder zehnte davon arbeitet in Wörth am Rhein. Auf der anderen Seite des Unternehmens soll die Autosparte gebündelt werden. Der Konzern begründet diesen Schritt damit, dass man besser auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren könne.

"Dies ist ein historischer Moment für Daimler und der Anfang für eine tiefgreifende Umgestaltung des Unternehmens", erklärte Daimler-Chef Ola Källenius. Die beiden neuen Einzelunternehmen für Autos auf der einen und Nutzfahrzeuge auf der anderen Seite seien "in Industrien tätig, die sich technologisch und strukturell umfassend verändern". Diesen Wandel könnten sie effektiver gestalten, wenn sie dabei als unabhängige Einheiten agierten, erklärte Källenius.

Daimler-Kurs legt kräftig zu

Daimler verkaufte vor 136 Jahren seinen ersten Lkw, die Trennung ist ein einmaliger Schritt in der Unternehmensgeschichte. Ein Börsengang der Lkw-Sparte könnte so viel Geld bringen, auch der Aktienkurs von Daimler hat bereits jetzt kräftig zugelegt. Für die Mitarbeiter gibt es jedoch erstmal keinen Grund zur Sorge: Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Michael Brecht, erklärte, dass die Betriebsvereinbarung für Mitarbeiter in den Lkw-Werken bis Ende 2029 weiter gelte. Die endgültige Entscheidung über die geplante Abspaltung müsse bei einer außerordentlichen Hauptversammlung im dritten Quartal 2021 getroffen werden.