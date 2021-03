per Mail teilen

Der Lastwagenbauer Daimler Truck will im zweiten Halbjahr 2021 seinen ersten elektrisch betriebenen 25-Tonner auf den Markt bringen. Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, der "eActros" solle eine Reichweite von deutlich mehr als 200 Kilometern haben. Derzeit sei der batteriebetriebene Lkw als Prototyp bei Testkunden im Einsatz. Diese Tests hätten gezeigt, dass der batterieelektrische Lkw die gleichen Aufgaben erfüllen könne, wie ein konventionelles Diesel-Fahrzeug, erklärte der Konzern. Beim Probebetrieb zusammen mit einem Logistikpartner im Nordschwarzwald habe der eActros seit Mitte 2019 rund 50.000 Kilometer zurückgelegt und dabei rund 30.000 Tonnen Fracht transportiert, hieß es. Die Serienproduktion des elektrisch betriebenen Lkw soll laut Angaben von Daimler im rheinland-pfälzischen Wörth am Rhein angesiedelt sein.