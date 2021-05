Im Daimler-Werk in Sindelfingen (Kreis Böblingen) führen die weltweiten Lieferengpässe bei Elektronikbauteilen zu einem Produktionsstopp. "Die Bänder bei der E-Klasse stehen bis zum 14. Mai still - zunächst einmal", wurde ein ungenannter Mitarbeiter in der "Stuttgarter Zeitung" zitiert. Auf die Schwankungen bei der Versorgung mit Elektronikbauteilen reagiere Daimler kurzfristig, sagte eine Daimler-Sprecherin. Weiter sei es nicht möglich eine Prognose zu den Auswirkungen abzugeben. Deshalb musste zunächst Kurzarbeit angemeldet werden. Die E-Klasse war in den vergangenen Jahrzehnten die meistverkaufte Mercedes-Modellreihe. Im Werk Sindelfingen arbeiten 24.000 Beschäftigte, die hauptsächlich mit der Produktion der E-Klasse und der S-Klasse sowie des Elektroautos EQS beschäftigt sind. Sindelfingen ist nach Rastatt und Bremen das dritte Daimler-Werk, dessen Produktion vom Chipmangel beeinträchtigt ist.