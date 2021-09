Elektroantriebe: Mercedes-Benz steigt bei Batteriezellenhersteller ACC ein

Daimler beteiligt sich über seine PKW-Sparte Mercedes-Benz am Batteriezellenhersteller ACC. Damit will Mercedes-Benz schneller auf reine Elektrofahrzeuge umsteigen können.

Der Stuttgarter Autobauer Daimler kauft ein Drittel der Anteile des Batteriezellenherstellers ACC und wird damit zusammen mit dem Autobauer Stellantis und dem Ölkonzern Total gleichberechtigter Partner. Insgesamt sollen sieben Milliarden Euro in das neue Unternehmen fließen, Daimler selbst will knapp eine Milliarde investieren.

So möchte Daimler das Ziel erreichen, bis 2030 zu 100 Prozent auf E-Mobilität umgestiegen zu sein. Bisher hat Mercedes-Benz die Batteriezellen zugekauft, von Lieferanten in Asien zum Beispiel. Eine eigene Zellproduktion wurde lange Zeit nicht für nötig gehalten.

Batteriezellen-Engpässe bewegten Daimler zum Umdenken

Doch die Batteriezellen sind weltweit knapp und begehrt - und damit die Abhängigkeit von Partnern in Asien nicht zu groß wird, hatte Diamler schon vor Monaten angekündigt, in die Zellproduktion einzusteigen. Der deutsch-französische Batteriehersteller ACC solle zu einem europäischen Batterie-Champion werden, kündigte Daimler-Chef Källenius an. Der Plan: ACC soll seine Batteriekapazitäten in den europäischen Fabriken mehr als verdoppeln und – so sagte Källenius – einen Beitrag dazu leisten, dass Europa auch weiterhin das Zentrum der Autoindustrie bleibt. Mitte des Jahrzehnts soll ACC Mercedes-Benz mit Batteriezellen und -modulen aus Fabriken in Deutschland und Frankreich beliefern.

Daimler will bis 2030 voll elektrisch fahren.

Verschiedene Autos - verschiedene Batterien!

Neben Daimler wird ACC künftig auch den Partner Stellantis mit Batteriezellen beliefern. Das bedeute aber nicht, dass Opel, Fiat und Mercedes künftig die gleichen Batteriezellen bekommen, stellte Daimler-Chef Källenius klar.

Die Batteriezellen, die ACC für Daimler produziert, sind nur für Autos der Marke Mercedes-Benz und werden nur da verbaut. Die Anlage werde zwar gemeinsam genutzt, dort würden aber jeweils eigene Zellen produziert. Und in den Zellen, die ACC für Daimler herstellt, soll auch das Know-how von Daimler stecken.

Källenius sagte weiter, der E-Campus in Untertürkheim, auf dem Daimler ja schon jetzt seine Kapazitäten beim Thema E-Mobilität bündelt, werde eine wichtige Rolle spielen, genau wie die Zelllabore, in denen die Mitarbeitenden von Daimler schon jetzt an Technologien und Rezepturen für Batteriezellen forschen. Die Rezeptur der Zellen, die ACC fertigt, werde von Daimler bestimmt – und zwar exklusiv für die Autos von Mercedes-Benz.

Ist der Einstieg bei ACC gleichzeitig das Aus für die Zellproduktion bei Daimler?

Die Beschäftigten von Daimler hatten bisher gehofft, dass in einer hauseigenen Zellproduktion neue Arbeitsplätze entstehen können. Das wäre wichtig, da durch das Auslaufen des Verbrenners auch Arbeitsplätze wegfallen werden. Auch der Betriebsrat hatte immer wieder gefordert, dass Daimler selbst in die Zellproduktion einsteigt und somit neue Arbeitsplätze in den Daimler-Werken schafft.

Was die Beteiligung von Daimler an ACC nun für die Daimler Standorte heißt, blieb bislang unklar. Källenius wollte sich - auch auf Nachfrage - nicht konkret dazu äußern. Klar ist: ACC wird Kapazitäten ausbauen, auch neue Produktionsstätten aufbauen. Aber wo, das ist eine Entscheidung des Unternehmens – bei der Daimler allerdings ein Mitspracherecht hat. Denn der Autobauer verfügt über zwei Sitze im ACC-Aufsichtsrat.

Eine Möglichkeit für die Zellproduktion wäre der Daimler-Standort in Kölleda in Thüringen, aber auch das Daimler Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim wäre gut geeignet. Dort möchte Daimler ab 2023 auf Pilotlinien eigene Batteriezellen entwickeln. Allerdings ist nicht klar, ob in Untertürkheim genug Platz wäre für eine Zellfabrik. Deshalb dürften sich auch andere Werke Hoffnung machen: Gaggenau, Rastatt und Sindelfingen zum Beispiel.