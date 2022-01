Daimler bietet jetzt auch Abfindungsangebote in der Produktion

Daimler will am Standort in Stuttgart-Untertürkheim Arbeitsplätze abbauen - nach SWR-Informationen können jetzt auch Mitarbeitende aus der Produktion Abfindungsangebote bekommen.

Beschäftigten in Verwaltung und Logistik bietet Daimler schon seit dem letzten Jahr Abfindungen an - für Mitarbeitende in der Produktion soll das Programm im Mai beginnen. Darauf haben sich Unternehmensleitung und Betriebsrat den Angaben zufolge geeinigt.

Daimler: Stellenabbau über Abfindungen nur in Einvernehmen

Auf diese Weise sollen laut Daimler sozialverträglich Arbeitsplätze reduziert werden. Die Höhe des Abfindungsangebots sei abhängig vom jeweiligen Alter und der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Dabei gelte die "doppelte Freiwilligkeit", das heißt, sowohl Mitarbeiter als auch Unternehmen müssen dem individuellen Abfindungsangebot zustimmen.

Daimler will den Standort in Untertürkheim zum Zentrum für E-Mobilität umbauen. Das wird unterm Strich Arbeitsplätze kosten, weil bei den Verbrennungsmotoren Produktionsvolumen wegfällt.

Weiter keine Unternehmensangaben zum Umfang des Stellenabbaus

Wie viele Job gestrichen werden, dazu macht Daimler weiter keine Angaben. Der Betriebsrat hatte in früheren Berichten von bis zu 4.000 Jobs gesprochen. Aktuell arbeiten etwa 18.000 Menschen am Standort in Untertürkheim. Beschäftigte in der Verwaltung und Logistik können schon seit dem vergangenen Jahr die Möglichkeit nutzen, das Unternehmen mit einer Abfindung zu verlassen.