Feuer in Stuttgart-West: Dachstuhl von Wohnheim brennt

In der Silberburgstraße in Stuttgart-West hat in der Nacht auf Dienstag der Dachstuhl eines Männerwohnheims gebrannt. Durch starken Funkenflug waren auch die Nachbarhäuser gefährdet.

Bei dem Dachstuhlbrand in der Nacht auf Dienstag hatte die Stuttgarter Feuerwehr auch mit starkem Wind zu kämpfen, da dadurch weitere Häuser in Gefahr waren. 7aktuell.de Ein Anwohner hatte gegen ein Uhr bemerkt, dass Flammen aus dem Gebäude schlugen und die Rettungskräfte alarmiert. Das Dach brannte auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern. Leitstelle: Starker Funkenflug durch stürmisches Wetter Durch das stürmische Wetter gab es einen starken Funkenflug, der der Feuerwehr die Löscharbeiten erschwerte, teilte die Integrierte Leitstelle der Stadt Stuttgart mit. Insgesamt wurden 30 Bewohner in Sicherheit gebracht. Gegen vier Uhr konnten sie wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Eine Person kam vorsorglich ins Krankenhaus. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Die Ursache sowie die Schadenshöhe sind laut Polizei noch unklar. Beamte der Kriminalpolizei sollen im Lauf des Tages zur Ermittlung in das Gebäude gehen.