per Mail teilen

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Dachstuhlbrand in die Friedensstraße in Stuttgart-Mitte gerufen worden. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner wurden nach Angaben der Stuttgarter Feuerwehr evakuiert und werden von den Rettungskräften betreut. Zunächst gab es keine Meldungen über Verletzte. Die Ursache des Brandes war noch unklar.