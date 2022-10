per Mail teilen

Eine unachtsam ausgedrückte Zigarette ist wohl die Ursache eines Dachstuhlbrandes in Stuttgart-Obertürkheim am Samstagmorgen. Es entstand ein Sachschaden von einer halben Million Euro.

Ein 38-Jähriger hatte nach ersten Ermittlungen der Polizei beim Ausdrücken der Zigarette versehentlich die in den Aschenbecher hängenden Vorhänge in seiner Wohnung entzündet. Dabei ist nach ersten Schätzungen der Polizei allein ein Gebäudeschaden in Höhe von einer halben Million Euro entstanden.

Verursacher mit Brandverletzungen

Der Verursacher musste mit Brandverletzungen an einem Arm und an den Händen sowie einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch zwei Feuerwehrleute wurden verletzt. Alle weiteren Bewohner konnten das viergeschossige Mehrfamilienhauses unverletzt verlassen. Insgesamt befinden sich darin zehn Wohnungen. Das Gebäude war nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar.