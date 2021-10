Cyberangriff auf Autozulieferer Eberspächer

Der Autozulieferer Eberspächer mit Sitz in Esslingen ist nach Unternehmensangaben Ziel eines gezielten Cyberangriffs geworden. Nähere Einzelheiten wurden am Dienstag nicht mitgeteilt. Die IT-Infrastruktur sei beeinträchtigt, teilte das Unternehmen auf seiner ansonsten leeren Website mit. Zum Schutz der Kunden, Mitarbeiter und Partner wurden demnach unverzüglich die notwendigen Schritte unternommen, um dem Angriff mit gezielten Maßnahmen entgegenzuwirken. Man arbeite mit externen Cyber-Security-Spezialisten daran, den Normalbetrieb wiederherzustellen, teilte das Unternehmen mit. Die Ermittlungsbehörden seien eingeschaltet. Eberspächer ist auf Abgastechnik, Klimaanlagen und Heizungen in Autos sowie Fahrzeugelektronik spezialisiert. Die Abgassparte macht den größten Anteil am Umsatz aus.