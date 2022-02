CSD-Kulturfestival 2021 in Stuttgart mit Einschränkungen

Das Kulturfestival zum Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart will die die Landeshauptstadt wieder bunter machen - wegen der Corona-Pandemie geht aber noch nicht alles.

"Schaffe, schaffe, bunter werden" ist das Motto des CSD 2021 in Stuttgart. Pressestelle CSD Stuttgart

Der Auftakt zum CSD-Kulturfestival ist am Freitagabend bei einem Empfang im Stuttgarter Rathaus. Zutritt haben aber nur 50 geladene Gäste, dafür gibt es einen Livestream aus dem Großen Sitzungssaal. Erstmals wird Frank Nopper (CDU) als Oberbürgermeister die Grußworte sprechen. Im Mittelpunkt des Empfangs stehen die politischen und gesellschaftlichen Ziele zur Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender‐Personen, Trans‐ und Intersexuellen sowie Queer - kurz LSBTTIQ.

Erst kürzlich Streit um Regenbogenfahnen in Stuttgart

Zum Empfang sollen sechs große Regenbogenflaggen an der Rathausfassade gehisst werden. Um diese hatte es im Zusammenhang mit der Fußballeuropameisterschaft erst kürzlich Streit gegeben. Trotz Kritik aus dem Stuttgarter Gemeinderat hatte Nopper zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn keine Regenbogenflaggen am Rathaus hissen wollen. Man wolle mit der EM "Brücken bilden, Ausrichter vereinen", sagte ein Sprecher der Stadt. Es sei daher besser, die ungarische Nationalmannschaft nicht mit einer Botschaft zu empfangen. Eine Botschaft für Vielfalt wolle die Stadt dennoch an die ungarische Regierung senden und zwar dann am CSD im Juli.

Viele andere Behörden und Einrichtungen in der Region Stuttgart hatten damals anders entschieden und deutlich mit Regenbogenfahnen Farbe bekannt: aus Protest gegen die Entscheidung der UEFA, die eine Regenbogen-Beleuchtung der Allianz-Arena in München verboten hatte. Hintergrund der Debatte war ein neues Gesetz in Ungarn, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Nopper ließ damals erklären, dass Stuttgart erst zum CSD Regenbogenfahnen am Rathaus hissen werde.

CSD-Verein feiert 20-jähriges Jubiläum

Nach dem Auftakt mit Regenbogenfahnen im Stuttgarter Rathaus dauert der Stuttgarter CSD-Kulturfestival bis zum 1. August. Höhepunkt sind eine Demonstration und eine Kundgebung sowie eine Infomeile auf dem Schlossplatz. Die Veranstaltungen stehen dieses Jahr unter dem Motto "Schaffe, schaffe – bunter werden“. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des CSD-Vereins soll nach eigenen Angaben mit dem diesjährigen Motto nicht nur der Bogen zum ersten Motto - das lautete "Stuttgart ist bunt" - gespannt werden, sondern auch die bunte Vielfalt in der Landeshauptstadt beleuchtet werden. "Eine buntere und offenere Gesellschaft war und ist noch immer ein langwieriger Arbeitsprozess" heißt es vom CSD Stuttgart.