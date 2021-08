Das Kulturfestival zum Christopher Street Day in Stuttgart erreicht am Samstag seinen Höhepunkt - mit einem Demonstrationszug und einer Kundgebung. Eine Parade mit tausenden Teilnehmern vor 200.000 Zuschauern wird es coronabedingt aber nicht geben - stattdessen werden Fußgruppen durch die Innenstadt ziehen. Der Zug startet am Nachmittag im Stuttgarter Süden und endet mit einer Kundgebung vor dem Kunstmuseum am Schlossplatz. Laut Veranstalter werden bis zu 3.000 Personen in 40 Fußgruppen teilnehmen. Die Corona-Regeln sollen dabei eingehalten werden. Bis zum Sonntag informieren auf einer Info-Meile am Schlossplatz Initiativen und Vereine über ihre Arbeit.